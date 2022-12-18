На Україну чекає ще одна війна: астролог дав страшний прогноз

Війна Росії та України ще не закінчилася і чудовим моментом для завдання удару по ворогові буде Новий рік, коли окупанти будуть нетверезими. При цьому на Україну чекає збройний конфлікт і з іншими країнами.

Такий прогноз зробила астрологиня Наталія Власенко.

Вона стверджує, що нова війна за участі України розпочнеться у період із 2028 по 2030 рік.

Поки неможливо сказати, хто братиме участь у війні, але сценарій буде схожим на події 2022 року.

Участь у війні візьме США, можливо, і не прямо, Україна, Росія та можливо Європа. Ці події можуть стати початком третьої світової війни, а теперішні бойові дії – це лише підготовка.

Астролог зазначає, що вона розглядала долю України з точки зору її дня народження, тобто дня Незалежності та з чіткими територіальними кордонами. Якщо офіційно зміниться територія якоїсь країни, гороскоп буде зовсім іншим.

А ось що стосується 2023 року, то весна стане дуже важливим періодом для нашої країни. У цей час може статися якась дуже хороша подія, наприклад, укладання альянсу з якоюсь країною чи навіть мирний договір із Росією. При цьому в лютому 2023 очікується жахлива подія.

У Росії у січні розпочнеться складний період, який може змусити агресора на переговори чи зміну політичної структури. Це дасть Україні шанс на швидку перемогу.

При цьому не треба сліпо вірити зіркам, адже нашу безпеку виборюють Збройні сили України. Завдання українців допомагати їм усіма силами, лише спільними зусиллями ми зможемо привести нашу країну до перемоги над злом.