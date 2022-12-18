В Україні з’явиться нова купюра 100 гривень: що буде зі старими банкнотами

З 19 грудня в Україні введуть в обіг нову купюру номіналом 100 гривень з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного. Щодо старих банкнот, то всі вони залишатимуться дійсними і жодних обмежень із їхньою видачею чи обігом не впроваджуватимуть.

У разі відмови співробітником фінансової установи прийняти банкноту, випущену до 2022 року, ви маєте право вимагати все ж таки прийняти банкноту, оскільки такі дії співробітника будуть вважатися незаконними.

За даними прес-служби Національного банку України, нова 100 гривнева купюра матиме дизайн зразка 2014 року. На ній зазначено 2022 рік і поставлено підпис нового голови НБУ. При цьому фінансові установи зобов’язані приймати та видавати 100 гривневі банкноти старших років випуску без жодних обмежень.

Нагадаємо, що чинне законодавство передбачає розміщення підписів чинного Голови Національного банку України. Такі норми передбачені рішенням Правління Національного банку України від 25 жовтня 2022 року, номер ухвали – 510-рш.

І ще, вже з 1 січня 2023 року в Україні почнуть поступово виводити з обігу застарілі паперові купюри 5,10, 20 та 100 гривень. 5 та 10 гривень замінять монетами, які вже активно використовуються українцями, 20 та 100 гривень замінять банкнотами з більшою кількістю ступенів захисту.

Також в Україні досі діє обмеження на перекази та зняття готівки. Національний банк України ще в перші дні військового стану запровадив такі заборони для того, щоб українці, які мають великі суму на банківських рахунках, не почали масово виводити гроші та не завдали непоправної шкоди економіці країни.