Названы четыре знака Зодиака, которым постоянно все завидуют и желают зла

Наверное, каждый имеет в своем окружении хоть одного человека к которому постоянно чувствует зависть. Даже если этот человек абсолютно ничем не лучше, чем вы. Более того, почему-то другим людям, которые, например, гораздо богаче или успешнее вы не завидуете и относитесь к ним нейтрально, то вот именно с этим знакомым/знакомой все наоборот. Астрологи говорят, что дело в знаках Зодиака. Есть знаки, отталкивающие от себя людей. Они ведут себя как-то так, что им невольно все желают зла. Хотят увидеть их неудачи, факапы или что-то в этом роде.

Скорпионы

Скорпионы неоднозначны личности, но все же их больше недолюбливают, чем любят. Скорпионы довольно мнительны и немного замкнуты. Люди же расценивают это как неуважение, гордыню или манипулятивность. Скорпионы страстны, сексуальны и одновременно закрыты. Это тоже многих раздражает. Многие искренне верят, что Скорпионы имеют “корону на голове”. Даже если это не так.

Козерог

Козероги трудоголики. Они готовы отказаться от всего во благо работы чем и отталкивают от себя окружающих. Нет, им не завидуют. Но их недолюбливают. Точно считают скучными и неинтересными. Точно считают, что нужно сотню раз подумать, чтобы не связать с таким человеком свою жизнь. Козероги не зацикливаются на том, чтобы стать для кого-то интересным собеседником. Им на это безразлично, что других еще больше отталкивает.

Дева

Дев и не любят и часто им завидуют. Представители этого знака любят, когда все четко, идеально и по плану. Они очень самокритичны и так же относятся к окружающим. Очень отрицательная черта Дев – говорить то, что они думают. Даже если это критика (а это всегда критика), которую никто не просил. Ирония судьбы в том, что Дева часто права, а кто любит слушать о себе неприятные вещи, которые к тому же правдивы. На фоне Дев каждый чувствует себя так, словно “не дотягивает”. Отсюда и зависть и не любовь к этому знаку.

Близнецы

Казалось бы, за что их не любить. Коммуникабельны, частенько душа компании. Но все это только временная маска. Близнецы умеют играть разные роли и быть очень хорошими и добродушными. А потом им это надоедает и они просто становятся собой. А внутри Близнецов преимущественно ветреный эгоист, которым наплевать на всех вокруг себя. Конечно, подобное многим не нравится.