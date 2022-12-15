Названо чотири знаки Зодіаку, яким постійно всі заздрять та бажають зла

Напевно кожен має в своєму оточенні хоч одну людину до якої постійно відчуває заздрість. Навіть якщо ця людина абсолютно нічим не краща ніж ви. Ба більше, чомусь іншим людям, які наприклад, набагато багатші чи успішніші ви не заздрите і відноситесь до них нейтрально, то от саме з цим знайомим/знайомою все навпаки. Астрологи кажуть, що справа в знаках Зодіаку. Є знаки, які відштовхують від себе людей. Поводяться якось так, що їм мимоволі всі бажають зла. Хочуть побачити їхні невдачі, факапи, чи щось в цьому роді.

Скорпіони

Скорпіони неоднозначні особистості, але все ж їх більше недолюблюють ніж люблять. Скорпіони доволі недовірливі і трохи замкнуті. Люди ж розцінюють це, як неповагу, надмірність чи маніпулятивність. Скорпіони пристрасні, сексуальні, і водночас закриті. Це також багатьох дратує. Багато людей щиро вірять, що Скорпіони мають “корону на голові”. Навіть якщо це не так.

Козеріг

Козероги трудоголіки. Вони готові відмовитись від всього на благо роботи чим і відштовхують від себе оточуючих. Ні, їм не заздрять. Але їх недолюблюють. Точно вважають нудними та нецікавими. Точно вважають, що треба сотню раз подумати, ніж зв’язати з такою людиною своє життя. Козероги не зациклюються на тому, щоб стати для кимось цікавим співрозмовником. Їм на це байдуже, що інших ще більше відштовхує.

Діва

Дів і не люблять і часто їм заздрять. Представники цього знаку люблять коли все чітко, ідеально і за планом. Вони дуже самокритичні і так само відносяться до оточуючих. Дуже негативна риса Дів — говорити те, що вони думають. Навіть якщо це критика (а це завжди критика), яку ніхто не просив. Іронія долі в тому, що Діва часто права, а хто любить слухати про себе неприємні речі, які до того ж є правдивими. На фоні Дів кожен відчуває себе так, наче “не дотягує”. Звідси й заздрість і не любов до цього знаку.

Близнюки

Здавалося б, за що їх не любити. Комунікабельні, частенько душа компанії. Але все це лише тимчасова маска. Близнюки вміють грати різні ролі і бути дуже хорошими та добрими. А потім їм це набридає і вони просто стають собою. А всередині Близнюків переважно вітряний егоїст, яким наплювати на всіх довкола окрім себе. Звісно, подібне багатьом не до вподоби.