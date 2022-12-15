Ощадбанк сообщил приятную новость для владельцев своих карт

На днях Ощадбанк сделал на своем сайте объявление, касающееся держателей банковских карт открытых именно в этом учреждении. Если срок вашей карты вот вот завершится, можете не волноваться. Банк автоматически продлит действие таких карт до 31 мая 2023 года. Мол сейчас очень много людей находится за границей или нет возможности вовремя добраться до отделения, чтобы переоформить карточку. Также из-за регулярных отключений света отделения не всегда работают, или же внутри сразу образуются длинные очереди. Решение было принято учитывая все эти факторы, а еще тот факт, что большинство клиентов Ощадбанка пенсионеры, получающие на карточки свои пенсии.

Пенсию можно получать и находясь за границей

Также Ощадбанк совместно с другими банками призывает людей пользоваться своими банковскими счетами, на которые приходит пенсия, даже если они находятся за границей. Ведь если в течение 6 месяцев деньги никто не снимает и никаких операций по пенсионному счету не происходит, то пенсию прекращают выплачивать. Продолжить выплаты можно будет только приехав в Украину и написав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.



Еще одна новость касается опять же пенсионеров, которые получают деньги именно на банковский счет. Теперь пенсию можно снять на кассах супермаркетов. Перед этим следует уточнить, есть ли на кассе необходимая сумма и может ли кассир провести такую операцию. Обычно за раз можно снять до 6000 гривен и без комиссии.

Деньги можно снять и во многих других организациях: на заправках, торговых сетях в аптеках. Такую услугу ввели из-за отключения света. Банкоматы очень часто не работают, соответственно наличные деньги снять негде.

Банкоматный роуминг уже в действии

И, к слову, НБУ ввел в Украине банкоматный роуминг. Это означает, что, например, клиент ПриватБанка может прийти в любой другой банк и снять деньги в их банкомате по комиссиям и лимитам, которые были бы и в Привате. Для всех украинцев будут одинаковые условия, независимо от банка и независимо от того, чьими клиентами они являются.