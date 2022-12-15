В Україні розпочали видавати допомогу розміром у 100 000 гривень: умови отримання

В Україні ще раніше анонсували допомогу розміром у 100 000 гривень для всіх хто перебував у російському полоні. Наразі кошти починають виплачувати і їх вже отримало понад 130 звільнених українців. В Кабінеті Міністрів продовжують нараховувати виплати і вже на це виділили додаткових 13,1 мільйона гривень. Наразі, щоб отримати виплату потрібно виконати ряд простих дій. Також є телефон гарячої лінії (044) 355-14-56 за яким все можна дізнатися.

Які документи потрібні для оформлення допомоги?

Щоб отримати виплату, особа яка перебувала у полоні або хтось з його близьких родичів повинен подати певний перелік документів звернувшись до Міністерства реінтеграції. Серед документів:

Копія документа, яка посвідчує особу. Документи, які підтверджують факт порушення свободи, примусового утримування в неволі. Довідка з банку про дані особистого рахунку.

Після обробки даних, гроші виплатять протягом наступних кількох днів.

В Україні продовжуються виплачувати різноманітні види соціальних виплатять

Відтак днями стало відомо про ще одну допомогу, яка стосується мешканців Київської та Харківської областей, які перебували в окупації, їхні помешкання знищені або сильно пошкоджені.

Грошову допомогу їм виплатить американська компанія HIAS. Розмір виплати становить 2200 гривень на одного члена сім’ї. Виплати продовжуватимуться протягом трьох місяців. В першу чергу на виплату претендують особи, які найбільше постраждали (вони чи їхнє майно). А також вразливі категорії населення, вагітні жінки, пенсіонери, багатодітні родини, особи з інвалідністю тощо. Щоб оформити виплату потрібно з’явитися у спеціальні відділення, які вже працюють і на Київщині і на Харківщині. У київській області це адреса: м. Бровари, вул. Незалежності 5 (вхід з двору) в будні з 9:00 до 18:00. У Харківській області м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 20. Графік роботи: будні дні з 08:00 до 18:00. Також в обох областях, незабаром мали б запрацювати мобільні виїзні бригади, які їздитимуть у різні населені пункти, щоб люди могли не добиратися до Броварів чи Чугуєва, якщо їм це далеко або складно.