Ощадбанк повідомив приємну новину для власників своїх карток

Днями Ощадбанк зробив на своєму сайті оголошення, яке стосується власників банківських карток відкритих саме у цій установі. Якщо термін вашої картки от от завершиться можете не хвилюватися. Банк автоматично продовжить дію таких карток до 31 травня 2023 року. Мовляв наразі дуже багато людей перебуває закордоном або немає можливості вчасно дістатися до відділення, щоб переоформити картку. Також через регулярні відключення світла відділення не завжди працюють, або ж всередині відразу утворюються довжелезні черги. Рішення було прийняте враховуючи всі ці фактори, а ще той факт, що більшість клієнтів Ощадбанку пенсіонери, які отримують на картки свої пенсії.

Пенсію можна отримувати й перебуваючи закордоном

Також Ощадбанк спільно з іншими банками закликає людей користуватися своїми банківськими рахунками, на які приходить пенсія, навіть якщо вони перебувають закордоном. Адже якщо протягом 6 місяців, гроші ніхто не знімає і жодних операцій за пенсійним рахунком не відбувається, то пенсію припиняють виплачувати. Продовжити виплати можна буде лише приїхавши в Україну та написавши відповідну заяву у Пенсійний фонд.

Ще одна новина стосується знову ж тих пенсіонерів, які отримують гроші саме на банківський рахунок. Тепер пенсію можна зняти на касах супермаркетів. Перед цим варто уточнити, чи на касі є необхідна сума і чи касир може провести таку операцію. Зазвичай за один раз можна зняти до 6000 гривень і без комісії.

Гроші можна зняти й в багатьох інших організаціях: на заправках, у торгових мережах у аптеках. Таку послугу запровадили через відключення світла. Банкомати дуже часто не працюють, відповідно готівку зняти ніде.

Банкоматний роумінг вже в дії

І до слова, НБУ запровадив в Україні банкоматний роумінг. Це означає, що, наприклад, клієнт ПриватБанку може прийти у будь-який інший банк та зняти гроші в їхньому банкоматі за тими комісіями та лімітами, що були б й у Приваті. Для всіх українців будуть однакові умови, незалежно від банку і незалежно від того чиїми клієнтами вони являються.