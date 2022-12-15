В Украине начали выдавать помощь в размере 100 000 гривен: условия получения

В Украине еще раньше анонсировали помощь в размере 100 000 гривен для всех находившихся в российском плену. Сейчас средства начинают выплачивать и их уже получили более 130 освобожденных украинцев. В Кабинете Министров продолжают начислять выплаты и уже на это выделили дополнительные 13,1 миллиона гривен. Чтобы получить выплату, нужно выполнить ряд простых действий. Также есть телефон горячей линии (044) 355-14-56, по которому все можно узнать.

Какие документы необходимы для оформления помощи?

Чтобы получить выплату, лицо находящееся в плену или кто-либо из его близких родственников должен подать определенный перечень документов, обратившись в Министерство реинтеграции. Среди документов:

Копия документа, удостоверяющего личность. Документы, подтверждающие факт нарушения свободы, принудительного содержания в неволе. Справка из банка о данных личного счета.

После обработки данных деньги выплатят в течение следующих нескольких дней.

В Украине продолжают выплачивать различные виды социальных выплат

На днях стало известно о еще одной помощи, которая касается жителей Киевской и Харьковской областей, которые находились в оккупации, их дома уничтожены или сильно повреждены.

Денежную помощь им выплатит американская компания HIAS. Размер выплаты составляет 2200 гривен на одного члена семьи. Выплаты будут продолжаться в течение трех месяцев. В первую очередь на выплату претендуют наиболее пострадавшие лица (они или их имущество). А также уязвимые категории населения, беременные женщины, пенсионеры, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Чтобы оформить выплату, нужно явиться в специальные отделения, которые уже работают и на Киевщине и на Харьковщине. В киевской области это адрес: г. Бровары, ул. Независимости 5 (вход со двора) в будни с 9:00 до 18:00. В Харьковской области г. Чугуев, ул. Гвардейская, 20. График работы: будни с 08:00 до 18:00. Также в обеих областях, вскоре должны заработать мобильные выездные бригады, которые будут ездить в разные населенные пункты, чтобы люди могли не добираться до Броваров или Чугуева, если им это далеко или сложно.