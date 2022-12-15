Українці платитимуть по-новому за електроенергію: як зміняться суми в платіжках?

В Україні наразі заморожено тарифи на комунальні послуги, як мінімум на весь період опалювального сезону. Щоправда про електроенергію мови не йшло, і вже відомо, що з Нового року підприємці платитимуть значно більше ніж у цьому році. А що стосується звичайних громадян, то їхні суми в платіжках навпаки мали б суттєво зменшитися.

Все через те, що електроенергію продовжують вимикати за графіком і поза ним. Більшість громадян не встигають подати показники, а нараховувати їм ті суми, які були до відключень — зовсім несправедливо. Логічно, що домогосподарства споживають світла в рази менше тому що його банально немає.

Нацкомісія з державного регулювання прийняла важливе рішення

Нацкомісія з питань державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову “Про внесення змін до постанови НКРЕКУ від 20 квітня 2020 року”. Зміни в першу чергу стосуються тих українців, які не мають змоги вчасно передати показники лічильників.

“У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, при цьому обсяг середньодобового споживання зменшується”, – заявили у Нацкомісії.

Нараховувати платіжки у звичному режимі та за стандартними нормами споживання буде дуже несправедливо, адже люди сидять більше без світла ніж з світлом. Щоб захистити права споживачів й була прийнята дана постанова. Згідно з нею буде використовуватися спеціальний знижувальний коефіцієнт середньодобового обсягу використаної електроенергії. Сюди враховуватимуть обсяг електроенергії, яка не була доставлена домогосподарству. Це допоможе зробити суми в платіжках набагато нижчими.

Відтепер Обленерго щомісяця до 25 числа буде подавати ці коефіцієнти до НКРЕКП.

Не встигають подавати показники переважно мешканці селищ, де разом зі світлом зникає й зв’язок. У мешканців міст ситуація подекуди не краща, а перевантаження і черги на лініях ще більше її напружують.