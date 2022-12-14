Илон Маск устроил для украинцев неприятный сюрприз

Имя Илона Маска в последнее время очень часто попадает в прессу. С этим эксцентричным бизнесменом связано множество скандальных ситуаций. И вот не заставила себя ждать еще одна. Оказывается, с 13 декабря украинцы не могут больше регистрироваться в сети Твиттер. Более того, некоторые не могут зайти на свой аккаунт, ведь на номер телефона не приходит код двухфакторной идентификации. Украинский номер телефона вообще исчез из списка тех, на основе которых можно создать профиль. Зато русский пока на месте. С ним все хорошо.

“Привет, Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране”, – говорится в обращении к владельцу соцсети.

Маск таким образом борется с ботами

Вероятно, ситуация связана с кампанией, которую развернул Маск, чтобы почистить социальную сеть от ботов. Он так и сказал накануне, что готовит сюрприз для ботов. В результате неизвестно, пострадали ли именно боты, но более 30 мобильных операторов оказались в блоке и все украинские в том числе.

“Проект был частью попытки Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над удалением отдельных правонарушителей, компания просто обнаружила мобильные сети, связанные с большими спам-сетями в определенных странах, и заблокировала абонентов этих сетей, лишив их возможности сначала получать SMS-сообщения от Twitter. А затем компания полностью заблокировала трафик от этих операторов“, – объясняют американские эксперты.

Затем некоторые мобильные операторы были разблокированы. Ситуацию им объяснили, как сбой в работе и настройках. Украина в список еще не вернулась.

На этом факапы не закончились

Кроме данного инцидента, случился еще один. В Твиттере автоматически начала меняться геолокация. Следовательно на странице правительства Норвегии, пишет месторасположение Нигерия.

“Несмотря на наши замечательные двусторонние отношения и близкое алфавитное соседство с Нигерией, мы были бы очень благодарны, если бы вы могли назвать нас Норвегией”, – обратились к представителям сети норвежские чиновники.