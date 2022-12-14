Ілон Маск влаштував для українців неприємний сюрприз

Ім’я Ілона Маска останнім часом дуже часто потрапляє у пресу. З цим ексцентричним бізнесменом пов’язано безліч скандальних ситуацій. І ось не забарилася ще одна. Виявляється, від 13 грудня українці не можуть більше реєструватися у мережі Твіттер. Більше того, дехто не може зайти на свій акаунт, адже на номер телефону не приходить код двофакторної ідентифікації. Український номер телефону взагалі зник з переліку тих, на основі яких можна створити профіль. Зате російський наразі на місці. З ним все гаразд.

“Привіт, Ілон Маск. Схоже, що український номер більше неможливий для підтвердження облікового запису Twitter і двофакторної автентифікації. України немає у вашому списку країн. Нам життєво важливо продовжувати показувати світу, що відбувається в нашій країні”, – йдеться у зверненні до власника соцмережі.

Маск таким чином бореться з ботами

Ймовірно ситуація пов’язана з кампанією, яку розгорнув Маск, щоб почистити соціальну мережу від ботів. Він так і сказав напередодні, що готує для ботів сюрприз. В результаті невідомо, чи постраждали саме боти, але понад 30 мобільних операторів опинилися в блоці і всі українські в тому числі.

“Проект був частиною спроби Ілона Маска позбавити Twitter від спаму. Але замість того, щоб працювати над видаленням окремих правопорушників, компанія просто виявила мобільні мережі, пов’язані з великими спам-мережами в певних країнах, і заблокувала абонентів цих мереж, позбавивши їх змоги спочатку отримувати SMS-повідомлення від Twitter. А потім компанія повністю заблокувала трафік від цих операторів”, – пояснюють американські експерти.

Потім деякі мобільні оператори були розблокованими. Ситуацію їм пояснили, як збій у роботі та налаштуваннях. Україна в список ще не повернулась.

На цьому факапи не закінчились

Окрім даного інциденту трапився ще один. В Твіттері автоматично почала змінюватися геолокація. Відтак на сторінці уряду Норвегії, пише що місцерозташування Нігерія.

“Не зважаючи на наші чудові двосторонні відносини та близьке алфавітне сусідство з Нігерією, ми були б дуже вдячні, якби ви могли назвати нас Норвегією“, – звернулися до представників мережі норвезькі урядовці.