В Украине резко изменились цены на растительное масло, а вскоре удивят и другие продукты: чего ждать?

В последнее время цены в супермаркетах вроде бы немного притормозили. Уже нет таких резких скачков, как было летом, когда ценники менялись почти каждый день, и росли в геометрической прогрессии. И вот снова магазины начали менять прайс.

Первым в этом перечне оказалось подсолнечное масло. Популярная марка “Олейна” на удивление снизилась в цене сразу на две гривны и в зависимости от торговой сети колеблется в пределах 59-61 гривны. А вот торговая марка “Щедрый дар” наоборот подорожала. Теперь их масло стоит около 67 гривен за 850 мл. Эксперты отмечают, что снижение цен на масло может быть вызвано тем, что продукт не может долго сохраняться. Экспорт не совершенен, а значит, сбывать запасы нужно на внутреннем рынке.

После Нового года ожидаем нового скачка цен

На днях в сети появилась очень неприятная информация, что для предпринимателей с первых дней 2023 резко повысится цена на электроэнергию. Конечно, это заставит бизнес повышать цену на свои продукты. И хотя для рядовых украинцев цена электроэнергии останется неизменной и люди почувствуют ухудшение уровня жизни очередным скачком цен и инфляцией. Она, к слову, сейчас медленнее, чем была в октябре или даже в ноябре, но в январе снова наберет обороты.

Также уже совсем скоро существенно подорожают или исчезнут с прилавков тепличные овощи. Этот бизнес страдает больше всего, ведь освещать и отапливать теплицы практически невозможно, а с наступлением морозов тем более. Бизнес становится не только неприбыльным, но и убыточным, поэтому многие предприниматели просто заморозили свою деятельность до весны. В супермаркетах будут импортные овощи: помидоры, огурцы, пекинская капуста, но конечно же их цена будет выше привычной нам, ведь курс валют колеблется в пределах 40 гривен, а все импортные продукты напрямую с ним связаны.