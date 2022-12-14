В Україні різко змінилися ціни на олію, а незабаром здивують й інші продукти: чого чекати?

Останнім часом ціни в супермаркетах начебто трішки пригальмували. Вже немає таких різких стрибків, як було влітку, коли цінники змінювалися майже щодня, і росли в геометричній прогресії. І от, знову магазини почали міняти прайс.

Першою в цьому переліку опинилася соняшникова олія. Популярна марка “Олейна” на диво зменшилася в ціні відразу на дві гривні та в залежності від торгової мережі коливається в межах 59-61 гривні. А от торгова марка “Щедрий дар” навпаки подорожчала. Тепер їхня олія коштує майже 67 гривень за 850 мл. Експерти зазначають, що подешевшання цін на олію може бути спричинене тим, що продукт не може довго зберігатися. Експорт не досконалий, а значить збувати запаси потрібно на внутрішньому ринку.

Після Нового року очікуємо на новий стрибок цін

Днями в мережі з’явилася дуже неприємна інформація, що для підприємців з перших днів 2023 року різко підвищиться ціна на електроенергію. Звісно це змусить бізнес підвищувати ціну на свої продукти. І хоч для пересічних українців ціна електроенергії залишиться незмінною та люди відчують погіршення рівня життя черговим стрибком цін та інфляцією. Вона, до слова, зараз повільніша ніж була у жовтні чи навіть у листопаді, але в січні знову набере обертів.

Також, вже зовсім незабаром суттєво подорожчають або й зникнуть з прилавків тепличні овочі. Цей бізнес страждає найбільше, адже освітлювати та опалювати теплиці практично неможливо, а з настанням морозів тим паче. Бізнес стає не лише неприбутковим, а й збитковим, тому багато підприємців просто заморозили свою діяльність до весни. В супермаркетах будуть імпортні овочі: помідори, огірки, пекінська капуста, але звісно ж їх ціна буде вищою від звичної нам, адже курс валют коливається в межах 40 гривень, а всі імпортні продукти напряму з ним пов’язані.