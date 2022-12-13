Рождены под плохой звездой: названы пять знаков, которым не суждено ощутить полноценное счастье

Есть люди, которых можно назвать везунчиками, а есть такие, которым до полного счастья всегда чего-то немного не хватает. И уж вот, вроде бы оно! Счастье! И тут бац, снова происходит что-то, что стирает всю эйфорию и возвращает с небес на Землю. Астрологи говорят, что ощутить полноценное счастье могут не все. Кое-кто всю жизнь будет чувствовать себя не слишком везучим, потому что так оно и есть. Речь о знаках Зодиака, родившихся под несчастной звездой. Таких пять.

Козерог

Козероги трудоголики. Они упорно считают, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно очень много работать. Но увы есть у них одна очень отрицательная черта. Они не умеют отличить перспективный проект от провального. Именно поэтому часто Козероги проводят пол жизни на работе, которая не доставляет им удовольствия и при этом, много работая, не получают никакого результата. Ни повышения, ни премии ни даже похвалы. Рано или поздно их труд окружающие воспринимают как само по себе должное. В конце концов, в этом и кроется корень несчастности Козерогов.

Дева

Девы очень импульсивны, они хотят, чтобы и они сами, и все вокруг них было идеально. И даже если так случится, Дева этого не заметит, а продолжит злиться дальше на всех и на Вселенную. Еще одна черта Дев – вспыльчивость. Они могут долго (годами) работать на одной работе или над одним проектом, верить в него, а затем в один момент разозлиться на что-нибудь и все бросить. Такой набор черт не позволяет Девам испытывать полное счастье. Им всегда чего-то не хватает и это что-то длиннющий список.

Рыбы

Рыбы не слишком невезучие, просто они очень склонны к самопоеданию. Они долго будут думать, а что было бы сделать так. А что, если бы я поступила/поступила иначе. Также это от природы меланхолические и подверженные апатии натуры. Среди рыб много творческих личностей, которые могут периодически впадать в депрессию. А вот полноценное счастье они ощущают редко.

Рак

Раки очень близко все берут к душе, а еще никому недоверяют и всегда ждут какого-то подвоха, если не от окружающих, то от жизни. Они очень боятся рисковать. Это тот типаж, которому лучше синица в руках. В результате Раки не счастливы, ведь в глубине души они хотят большего, просто не верят, что им по силам чего-то добиться.

Скорпион

Скорпионы имеют взрывной характер. Они очень часто могут сказать что-нибудь другим не подумав. Нередко сильно оскорбляют кого-то и нарываются на конфликты, а то и проблемы. Делают это безотчетно, чем существенно портят себе жизнь.