Нацбанк знайшов заміну кредитним карткам та готівці

Цифрова національна валюта «е-гривня» стане для українців свого роду альтернативою карткам Mastercard та Visa. Про це розповів засновник першої в України кириптобіржі Kuna Михайло Чобанян. Він став одним з ініціаторів створення електронної гривні, концепцію якої кілька тижнів тому представив Національний банк.

Як зазначив Чобанян, зараз більша частина розрахунків та платежів відбувається за допомогою банківських карток платіжних систем Mastercard та Visa. Але реалії сьогодення змушують нас задуматися, що буде, якщо раптом ці карти перестануть працювати. Усі грошові операції будуть паралізовані, а разом з ними і торгівля.

Врятувати ситуацію може цифрова гривня. Вона не замінить картки у повній мірі, але стане свого роду третім видом грошей. Адже «е-гривню» не можна з упевненістю віднести ані до готівкової, ані до безготівкової валюти.

Цифровим гривнями українці зможуть розраховуватися за придбані товари та послуги, надсилати на інші рахунки, використовувати для безготівкових розрахунків тощо. Проте у «е-гривні» буде значна перевага перед картками. Під час оплати кошти будуть пересилатися з одного електронного гаманця на інший без жодних комісій. А під час оплати карткою з її власника завжди знімають бодай мінімальну суму за обслуговування банку.

Також розробники електронної гривні анонсують, що її можна буде використовувати для придбання певних заздалегідь визначених типів товару. Це нагадує вже знайому нам систему з картками «є-Підтримка», за якою українці могли витратити 1000 грн на книжки, ліки, квитки на потяг тощо.

Позатим цифрова гривня стане ще й токеном у блокчейні, яким можна буде торгувати на різноманітних біржах, купуючи інші валюти, наприклад цифровий долар, за вигіднішим курсом.

Загалом, на думку Михайла Чобаняна, цифрова гривня є одним з елементів прогресивного майбутнього України, яке настане вже у найближчі кілька років.