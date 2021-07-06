ПриватБанк зробив те, про що давно просили мільйони українців

Клієнти ПриватБанку протягом поточного місяця матимуть можливість скористатися бізнес-кредитами на значно кращих умовах. Днями фінустанова переглянула ставки по кредитах за програмою розвитку малого і середнього бізнесу «КУБ», та знизила їх на 0,2%.





Крок назустріч починаючим підприємцям банк зробив у рамках акційної пропозиції. Оформити кредит на поліпшених умовах можна буде лише протягом липня. Відсоткова ставка на цей місяць складатиме 1,4% – на перші пів року, та 1,2% – на наступне півріччя, тобто до серпня 2022 року. Стандартні ж умови бізнес кредитування поза акцією – 1,6% та 1,4% на перше й друге півріччя.

Схоже що державний банк вирішив по-своєму підтримати вітчизняних бізнесменів, що постраждали від кризи під-час пандемії. А також дати можливість громадянам, що втратили роботу в нелегкі карантинні часи, відкрити власну справу.

Отримати бізнес-кредит за програмою «КУБ» від ПриватБанку можуть підприємці та юридичні особи, які ще не користуватися даною програмою. Відповідно така особа не має поточних кредитних договорів вказаного типу із банком. Якщо ж за останні 30 днів ви вже подавали документи на кредитування за програмою «Куб», доведеться зачекати місяць після останньої такої спроби. Тоді можна звернутися до фінустанови із проханням про кредит ще раз.

Подача документів на підприємницьку позичку здійснюється в електронному вигляді за допомогою додатку «Приват24 для бізнесу». За інформацією від прес-служби банку, рішення з приводу кредитування клієнт отримає вже протягом 3 днів з моменту звернення. Підписати усі необхідні документи також можна дистанційно на смартфоні, за допомогою безкоштовного сервісу SmartID.

З огляду на популярність бізнес-кредитування в Україні, знайдеться чимало бажаючих скористатися унікальною акційною пропозицією. Адже згідно із даними ПриватБанку, кредити за програмою «КУБ» цьогоріч вже отримали близько 13 тисяч вітчизняних компаній. Загальна ж сума виплачених клієнтам коштів склала 2,5 мільярди гривень.