Народжені під поганою зіркою: названо п’ять знаків, яким не судилося відчути повноцінне щастя

Є люди, яких можна назвати везунчиками, а є такі, яким до повного щастя завжди чогось трохи не вистачає. І вже ось, начебто воно! Щастя! І тут бац, знову стається щось таке, що стирає всю ейфорію та повертає з небес на Землю. Астрологи кажуть, що відчути повноцінне щастя можуть не всі. Дехто все життя почуватиметься не надто везучим, бо так воно і є. Мова про знаки Зодіаку, які народилися під нещасливою зіркою. Таких — п’ять.

Козеріг

Козероги трудоголіки. Вони вперто вважають, що для того, щоб чогось досягти потрібно дуже багато працювати. Але на жаль є в них одна дуже негативна риса. Вони не вміють розрізнити перспективний проект від провального. Саме тому, часто Козероги проводять пів життя на роботі, яка не приносить їм задоволення і при цьому, багато працюючи, не отримують жодного результату. Ні підвищення, ні премії ні навіть похвали. Рано чи пізно їх труд оточуючі сприймають, як саме собою належне. Зрештою в цьому й криється корінь нещасності Козерогів.

Діва

Діви дуже імпульсивні, вони хочуть щоб і вони самі і все довкола них було ідеально. І навіть якщо так трапиться, Діва цього не помітить, а продовжить злитися далі на всіх і на Всесвіт. Ще одна риса Дів — вспильчивість. Вони можуть довго (роками) працювати на одній роботі чи над одним проектом, вірити в нього, а потім в один момент розізлитися на щось і все кинути. Такий набір рис не дозволяє Дівам відчувати повне щастя. Їм завжди чогось бракує і це щось це довжелезний список.

Риби

Риби не є невезучими, просто вони дуже схильні до самопоїдання. Вони довго будуть думати, а що було б якби зробити так. А що, якби я вчинила/вчинив інакше. Також це від природи меланхолічні та схильні до апатії натури. Серед Риб багато творчих особистостей, які можуть періодично впадати в депресію. А от повноцінне щастя відчувають рідко.

Рак

Раки дуже близько все беруть до душі, а ще недовіряють нікому і завжди чекають якоїсь підстави, якщо не від оточуючих, то від життя. Вони дуже бояться ризикувати. Це той типаж, якому краще синиця в руках. В результаті Раки не є щасливими, адже в глибині душі вони хочуть більшого, просто не вірять, що їм під силу чогось добитися.

Скорпіон

Скорпіони мають вибуховий характер. Вони дуже часто можуть сказати щось іншим не подумавши. Нерідко сильно ображають когось і нариваються на конфлікти, а то й проблеми. Роблять це несвідомо, чим суттєво псують собі життя.