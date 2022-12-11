Достигли пенсионного возраста? Готовьте 30 тысяч грн, чтобы получить помощь от государства

При достижении 60 лет украинцы обязаны иметь достаточное количество лет стажа, иначе они не смогут оформить пенсионные выплаты. Что делать в таком случае? Ниже представляем объяснения от Пенсионного Фонда Украины.

Начнем с того, что требования к страховому стажу повышают каждый год на 12 месяцев.

В 2023 году понадобится иметь не менее 30 лет стажа для выхода на заслуженный отдых. Если же стажа недостаточно, то выход на пенсию откладывается до 63 лет или 65 лет.

Однако есть способ, который поможет пенсионеру законно выйти на пенсию при недостатке страхового стажа, но он далеко не всем по карману. Речь идет о возможности докупить недостающие годы стажа.

Украинское правительство всерьез и вполне легально предлагает такой способ решения ситуации.

Уже давно известно, что стоимость года страхового стажа привязывается к минимальному ЕСВ (единому социальному взносу), который привязн к минимальной заработной плате.

Напомним, что с октября минимальный размер заработной платы в Украины вырос до 6 700 гривен. От суммы заработной платы зависит ЕСВ, он составляет 22%. То есть на сегодня он равен 1474 гривны.

Расчет проводится следующим образом. Страховой взнос ЕСВ умножают на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев. За один год коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три 1,6 и так далее по тому же принципу.

Это значит, что если человеку не хватает года стажа для выхода на пенсию, то ему придется заплатить почти 35 тысяч гривен, а вот, чтобы докупить три года стажа поадобится не менее 100 тысяч гривен.

Учитывая, что большинство украинцев получают пенсию в размере 2000-3000 тысячи гривен такое предложение не слишком выгодное.

Тем у кого таких денег нет, придется ждать достижения 63 или 65 лет, когда требования к стажу сниженные и составляют 20 и 15 лет соответственно.