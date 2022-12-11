Сильні снігопади та мороз? Якою буде погода на Новий рік 2023 року

Погода в Україні на Новий 2023 рік та Різдво за обома календарями не буде із сильними морозами. Незважаючи на це, варто очікувати зниження температури наприкінці грудня.

За даними синоптиків, у Києві до кінця грудня триматиметься температура близька до 0 градусів за Цельсієм.

Різдво 25 грудня буде із потеплінням.

Вже 27-30 грудня температура вночі опуститься до -10 градусів за Цельсієм та до -5 вдень. Але 31 грудня температура знову збільшиться до -1 градуса. Приблизно така сама температура триматиметься перший тиждень січня, це доволі радісно для українців, адже більшості доводить жити в умовах обмеженої подачі електроенергії.

Різдво 7 січня принесе в Україну незначні морози до -5 градусів вночі.

Щодо опадів, то сильного снігу очікувати не доводиться. У більшості регіонів України йтиме мокрий сніг із дощем.

В Укргідрометцентрі повідомили, що грудень буде набагато теплішим за інші місяці зими.

Орієнтуючись на прогноз Владислава Білика, начальника відділу метеопрогнозів, очікується, що найхолоднішим періодом цієї зими буде кінець січня – початок лютого. У цей час температура повітря опуститься до -15 або -20 градусів за Цельсієм.

Виходить, що грудень буде найтеплішим місяцем зими. Синоптики прогнозують, що погода без морозів дотримається кінця грудня, але 2023 рік України зустрічатиме без снігу.

Загалом щодо тепла та безсніжна погода цього року на краще, адже українцям доводиться жити в умовах обмежень електропостачання. Також за плюсової температури нашим захисникам легше виконувати бойові завдання, а значить, наша перемога настане швидше.