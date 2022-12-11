Ви досягли пенсійного віку? Готуйте 30 тисяч грн, щоб отримати допомогу від держави

Досягши 60 років українці зобов’язані мати достатню кількість років стажу, інакше вони не зможуть оформити пенсійні виплати. Що робити у такому разі? Нижче подаємо пояснення від Пенсійного Фонду України.

Почнемо із того, що вимоги до страхового стажу підвищують щороку на 12 місяців.

У 2023 році знадобиться мати щонайменше 30 років стажу для виходу на заслужений відпочинок. Якщо ж стажу недостатньо, вихід на пенсію відкладається до 63 років чи 65 років.

Однак є спосіб, який допоможе пенсіонеру законно вийти на пенсію за браком страхового стажу, але він далеко не всім по кишені. Йдеться про можливість докупити недостатні роки стажу.

Український уряд всерйоз і цілком легально пропонує такий спосіб вирішення ситуації.

Вже давно відомо, що вартість року страхового стажу прив’язується до мінімального ЄСВ (єдиного соціального внеску), який прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що з жовтня мінімальний розмір заробітної плати України виріс до 6 700 гривень. Від суми заробітної плати залежить ЄСВ, він становить 22%. Тобто на сьогодні він дорівнює 1474 гривням.

Розрахунок проводиться в такий спосіб. Страховий внесок ЄСВ множать на коефіцієнт вартості компенсації і кількість місяців, що бракують. За один рік коефіцієнт – 2, за два роки – 1,8, за три 1,6 тощо за тим самим принципом.

Це означає, що якщо людині не вистачає року стажу для виходу на пенсію, то їй доведеться заплатити майже 35 тисяч гривень, а от, щоб докупити три роки стажу, буде потрібно не менше 100 тисяч гривень.

Враховуючи, що більшість українців отримують пенсію у розмірі 2000-3000 тисяч гривень така пропозиція не надто вигідна.

Тим у кого таких грошей немає, доведеться чекати досягнення 63 чи 65 років, коли вимоги до стажу знижені та становлять 20 та 15 років відповідно.