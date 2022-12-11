Украинцам раздадут по 1800 гривен на коммуналку: кто может получить и когда 

Стало известно, что средней размер субсидии в Украине составит 1800 гривен. Более того, теперь украинцы могут самостоятельно рассчитывать размер субсидии.

Рассказываем, как украинцам подсчитать размер субсидии и есть ли шансы на ее получение в случае наличия долга за уплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Могут ли должники получить субсидию

Если у владельца домохозяйства есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг, то получить субсидию он не сможет. Получить помощь от государства на оплату коммуналки или автоматическое переназначение субсидии можно лишь при условии полного погашения долга. Но и здесь есть исключение — можно заключить договор о реструктуризации долга.

О такой возможности рассказал заместитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире телемарафона. По его словам таким образом можно будет поддерживать платежную дисциплину среди украинцев.

Музыченко отметил, что если человек имеет задолженность за коммунальные услуги и ранее не получал субсидию, то он обязан погасить долг или заключить договор о реструктуризации долга. Отмечается, что 98% получателей субсидии оплачивают коммуналку вовремя.

Как рассчитать сумму субсидии

Для расчета субсидии существует специальная формула. Во внимание принимается среднемесячный доход семьи. Его делят на количество зарегистрированных в помещении лиц. Таким образом получается среднемесячный доход на одного человека. Далее доход делят на прожиточный минимум (2589 гривен), затем на базовый коэффициент 2 и умножают на 15% от дохода.

Возможные проблемы с начислением субсидии

До конца 2022 года на выплату субсидии в Украины выделено 12 миллиардов гривен. В Министерстве социальной политики считают, что этой суммы хватит для всех, кто подавал документы на субсидии. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович с начала года на субсидии по оплате ЖКХ услуг потрачено 25 миллиардов гривен. А это 68% от суммы, выделенной на год.