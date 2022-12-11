Українцям роздадуть по 1800 гривень на комуналку: хто може отримати і коли

Стало відомо, що середній розмір субсидії в Україні становитиме 1800 гривень. На додаток, наразі українці можуть самостійно розраховувати розмір субсидії.

Розповідаємо, як українцям підрахувати розмір субсидії та чи є шанси на її одержання у разі наявності боргу за сплату послуг житлово-комунального господарства.

Чи можуть боржники отримати субсидію

Якщо власник домогосподарства має борг за оплату житлово-комунальних послуг, то отримати субсидію він не зможе. Отримати допомогу від держави на оплату комуналки чи автоматичне перепризначення субсидії можна лише за умови повного погашення боргу. Але тут є виняток — можна укласти договір про реструктуризацію боргу.

Про таку можливість розповів заступник міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону. За його словами, таким чином можна буде підтримувати платіжну дисципліну серед українців.

Музиченко зазначив, що якщо людина має заборгованість за комунальні послуги і раніше не отримувала субсидію, то вона зобов’язана сплатити борг або укласти договір про реструктуризацію боргу. Наголошується, що 98% отримувачів субсидії оплачують комуналку вчасно.

Як розрахувати суму субсидії

Для розрахунку субсидії є спеціальна формула. До уваги береться середньомісячний дохід сім’ї. Його ділять на кількість зареєстрованих у приміщенні осіб. Таким чином, виходить середньомісячний дохід на одну особу. Далі дохід ділять на прожитковий мінімум (2589 гривень), потім на базовий коефіцієнт 2 та множать на 15% від доходу.

Можливі проблеми з нарахуванням субсидії

До кінця 2022 року на виплату субсидії в Україні виділено 12 мільярдів гривень. У Міністерстві соціальної політики вважають, що цієї суми вистачить для всіх, хто подавав документи на субсидії. За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, з початку року на субсидії з оплати ЖКГ послуг витрачено 25 мільярдів гривень. А це 68% суми, виділеної на рік.