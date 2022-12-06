Сетью распространяются советы, как сэкономить на коммуналке, которые наоборот увеличивают счета: не ведитесь

В этом году экономить электроэнергию удается очень просто, ведь на всей территории Украины ее банально нет. Периодически, конечно, но все же. И даже на момент включения света Правительство призывает граждан быть бережливыми. Экономить электроэнергию, чтобы не нагружать лишний раз системы. Экономия в интересах и самих украинцев, ведь чем меньше будут платежки за коммуналку, тем лучше. Но некоторые желая сильно сэкономить, наоборот тратят еще больше. Мы собрали популярные советы по экономии, которые не то, что не работают, а еще и наоборот. Следуя этим лайфхакам, вы потратите еще больше обычного.

Популярные мифы об экономии электроэнергии и отоплении

Мы нашли четыре мифа, которые срочно нужно почитать всем.

Установка “умного” счетчика. Некоторые ошибочно думают, что такие счетчики экономят. Но нет, они только показывают данные, сколько вы потребили электроэнергии. Это в принципе позволяет грамотнее ее использовать, как-то анализируя и сравнивая показатели за разный период времени. Но сам счетчик не имеет ничего общего с экономией.

Электрические обогреватели выгоднее центрального отопления. Еще один миф. Платежки за свет перекроют всю экономию.

Необходимо выключать отопление, когда дома никого нет. Это не поможет сэкономить. Каждый раз повторный запуск отопления потребует дополнительного потребления электроэнергии. Да и вам захочется подкрутить котел или обогреватель больше обычного, ведь помещение остынет.

Нагревать дом, а потом скручивать котел на минимум. Некоторые практикуют и такое. Мол нужно нагреть дом, а затем, на день или на ночь, скрутить котел на минимум. Тепло еще будет сохраняться. Как показывает практика, такие экспериментаторы платят больше. Да и вообще, дом нагревается одинаковый период времени независимо от того, нагрели ли вы термометр до 20 градусов или до 30.

А вот что действительно поможет сэкономить, это экономное потребление. Не забывайте выключать свет, пользуйтесь экономичными лампочками и т.д.