Мережею ширяться поради, як зекономити на комуналці, які навпаки збільшують рахунки: не ведіться

Цього року економити електроенергію вдається дуже просто, адже по всій території Україні її банально немає. Періодично звісно, але все ж. Та навіть на момент включення світла Уряд закликає громадян буде ощадливими. Економити електроенергію, щоб не навантажувати зайвий раз системи. Економія в інтересах й самих українців, адже чим меншими будуть платіжки за комуналку, тим краще. Та дехто женучись за бажанням сильно зекономити, навпаки витрачає ще більше. Ми зібрали популярні поради щодо економії, які не те, що не працюють, а ще й навпаки. Слідуючи цим лайфхакам, ви потратите ще більше, ніж зазвичай.

Популярні міфи про економію електроенер г ії та опалення

Наразі ми знайшли чотири міфи, які терміново потрібно почитати всім.

Встановлення “розумного” лічильника. Дехто помилково думає, що такі лічильники економлять. Але ні, вони тільки показують дані скільки ви спожили електроенергії, Це в принципі дозволяє грамотніше її використовувати, якось аналізуючи та порівнюючи показники за різний період часу. Але сам лічильник немає нічого спільного з економією.

Електричні обігрівачі вигідніше ніж центральне опалення. Ще один міф. Плат і жки за світло перекриють всю економію.

Потрібно вимикати опалення, коли вдома нікого немає. Це не допоможе зекономити. Щоразу повторний запуск опалення потребуватиме додаткового споживання електроенергії. Та й вам захочеться підкрутити котел чи обігрівач більше ніж зазвичай, адже приміщення охолоне.

Нагрівати будинок, а скручувати котел на мінімум. Дехто практикує й таке. Мовляв потрібно нагріти будинок, а потім, на день чи на ніч, скрутити котел на мінімум. Тепло ж ще зберігатиметься. Як показує практика, такі експериментатори в результаті платять більше. Та й взагалі, будинок нагрівається однаковий період часу незалежно від того, чи нагріли ви термометр до 20 градусів, чи до 30.

А от, що дійсно допоможе зекономити, це ощадливе споживання. Не забувайте вимикати світло, користуйтесь економними лампочками тощо.