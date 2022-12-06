Названо три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить вже до кінця цього тижня

В мережі з’явився черговий гороскоп від відомої астрологині Аріни Артурівної, яка читає його по висхідному знаку Асценденту. Свіжий прогноз з’явився на цей тиждень, до 11 грудня включно і він приніс дуже хороші новини трьом знакам Зодіаку. Їм сильно пощастить, при чому це буде дуже несподіване везіння, яке принесе з собою масу емоцій.

Овен

В Овнів тиждень вийде дуже контрастним. З одного боку вам у всьому буде щастити. З усіх сторін підвертатимуться цікаві пропозиції, гарні угоди, перспективні знайомства тощо. Але з іншого боку, це буде й складний тиждень. Ви можете неабияк посваритися з колегами або рідними. Якщо відчуваєте, що назріває скандал постарайтесь відійти в бік, згладити гострі кути, чи якось уникнути сварки. Повірте, будь-який скандал не на руку в першу чергу вам.

Близнюки

На Близнюків чекає дуже несподіваний прибуток. Можливо це буде виграш у лотерею. Можливо спадок, або як мінімум несподівана але дуже приємна премія на роботі. Грошей буде вдосталь і це підніме вам настрій на тривалий період часу. В багатьох сферах теж щаститиме. Не прогавте перспективних можливостей вдало змінити своє життя. Таких шансів буде вдосталь.

Скорпіон

Скорпіони — цей тиждень повністю ваш! Ви дійсно будете на коні, і вам вдаватиметься абсолютно все не лише до чого ви доторкнетесь, а й просто на що подивитесь. Астрологиня закликає не втрачати голову, зберігати розум холодним та не йти на поводу у емоцій. Як тільки гординя або зайва самовпевненість візьмуть верх ви можете втратити все, не лише здобуте цього тижня, а й протягом всього року. Щодо особистого життя, то все налагодиться. Якщо ви зараз в сварці з партнером, примирення не забариться. Одиноким варто чекати на цікаве знайомство.