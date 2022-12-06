Названы три знака Зодиака, которым сильно повезет уже к концу этой недели

В сети появился очередной гороскоп от известной астрологини Арины Артуровной, читающей его по восходящему знаку Асцендента. Свежий прогноз появился на эту неделю, до 11 декабря включительно, и он принес очень хорошие новости трем знакам Зодиака. Им сильно повезет, при чем это будет очень неожиданное везение, которое принесет с собой массу эмоций.

Овен

У Овнов неделя получится очень контрастной. С одной стороны, вам во всем будет везти. Со всех сторон будут подвергаться интересные предложения, хорошие сделки, перспективные знакомства и т.д. Но с другой стороны, это будет и сложная неделя. Вы можете изрядно поссориться с коллегами или родными. Если чувствуете, что назревает скандал постарайтесь отойти в сторону, сгладить острые углы или избежать ссоры. Поверьте, любой какой скандал не на руку прежде всего вам.

Близнецы

Близнецов ждет очень неожиданная прибыль. Возможно, это будет выигрыш в лотерею. Возможно наследство, или как минимум неожиданная, но очень приятная премия на работе. Денег будет достаточно и это поднимет вам настроение на длительный период времени. Во многих сферах жизни тоже будет везти. Не упустите перспективных возможностей удачно изменить свою жизнь. Таких шансов будет достаточно.

Скорпион

Скорпионы – эта неделя полностью ваша! Вы действительно будете на коне, и вам будет удаваться абсолютно все не только к чему вы прикоснетесь, но и просто на что посмотрите. Астрологиня призывает не терять голову, сохранять разум холодным и не идти на поводу у эмоций. Как только гордыня или излишняя самоуверенность возобладают вы можете потерять все, не только добытое на этой неделе, но и в течение всего года. Что касается личной жизни, то все наладится. Если вы сейчас в ссоре с партнером, примирение не заставит себя ждать. Одиноким стоит ожидать интересного знакомства.