Укрпошта більше не доставлятиме людям пенсії: деталі

Наразі, понад 2 мільйони українців отримують пенсію завдяки листоношам, або на відділенні Укрпошти. Більшість отримують гроші на банківські рахунки, але це переважно мешканці міст, а от жителі сіл, а особливо віддалених, надають перевагу “готівці на руки”. Та вже зовсім скоро Укрпошта перестане доставляти людям гроші. Натомість, це робитиме якась інша компанія, назву якої поки ніхто не знає. Буде проведено спеціальний конкурс за результатами якого буде обрано організацію, яка й перейме ряд обов’язків, що тепер належать Укрпошті. Наразі відомо, коли це все трапиться.

Наразі конкурс відтерміновано через війну

Уряд України прийняв рішення відтермінувати конкурс, як мінімум до кінця воєнного стану і ще на 6 місяців після його завершення. Тобто весь цей час все буде так як завжди. В постанові Кабінету Міністрів України сказано, що конкурс буде проведено лише за умов повного миру.

Наразі Укрпошта вже повертається на звільнені території, щоб видати пенсії всім хто перебував в окупації. В деяких населених пунктах відкривають стаціонарні відділення. В інших лише мобільні пункти, куди також можна прийти з особистими документами і отримати гроші за всі пропущені місяці. Здебільшого, люди, які перебували в окупації з весни, рівно від тоді й не отримували пенсії. Особливо мова про тих, хто немає банківського рахунку, і звик отримувати пенсію у відділенні чи прямо вдома. До пенсійних виплат людям відразу ж додають по 2200 гривень на особу від держави. А також по 1200 гривень допомоги від Червоного Хреста. Крім цього людей закликають оформлювати ряд інших благодійних виплат, які наразі їм доступні. З повним переліком можна ознайомитися на сайті єДопомога.

Отримати пенсію можна й в Ощадбанку

І до уваги всіх хто виїхав з окупації. Пенсію можна отримати у найближчому відділенні Ощадбанку, навіть якщо у вас немає там відкритого рахунку. Потрібно прийти у відділення з особистими документами: паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.