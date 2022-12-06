Укрпочта больше не будет доставлять людям пенсии: детали

Сейчас более 2 миллионов украинцев получают пенсию благодаря почтальонам, или на отделении Укрпочты. Большинство получают деньги на банковские счета, но это преимущественно жители городов, а вот жители сел, особенно отдаленных, предпочитают “наличные на руки”. Но совсем скоро Укрпочта перестанет доставлять людям деньги. Это будет делать какая-то другая компания, название которой пока никто не знает. Будет проведен специальный конкурс по результатам которого будет выбрана организация, которая и переймет ряд обязанностей, которые теперь принадлежат Укрпочте. Уже известно, когда это все случится.

Сейчас конкурс отсрочен из-за войны

Правительство Украины приняло решение отсрочить конкурс как минимум до конца военного положения и еще на 6 месяцев после его завершения. То есть все это время все будет так, как всегда. В постановлении Кабинета Министров Украины говорится, что конкурс будет проведен только при условии полного мира.

В настоящее время Укрпочта уже возвращается на освобожденные территории, чтобы выдать пенсии всем, кто находился в оккупации. В некоторых населённых пунктах открывают стационарные отделения. В других только мобильные пункты, куда можно прийти с личными документами и получить деньги за все пропущенные месяцы. В основном люди, которые находились в оккупации с весны, ровно столько и не получали пенсии. Особенно речь идет о тех, кто не имеет банковского счета, и привык получать пенсию в отделении или прямо дома. К пенсионным выплатам людям сразу же прибавляют по 2200 гривен на одно лицо от государства. А также по 1200 гривен помощи от Красного Креста. Кроме этого людей призывают оформлять ряд других благотворительных выплат, которые им доступны. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте “єДопомога”.

Получить пенсию можно и в Ощадбанке

И во внимание всех, кто выехал из оккупации. Пенсию можно получить в ближайшем отделении Ощадбанка, даже если у вас нет открытого счета. Следует прийти в отделение с личными документами: паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.