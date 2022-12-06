Близько 10 000 гривень на сім’ю: в грудні для багатьох українців стане доступною нова допомога

Час від часу в Україні анонсують нові виплати. Їх виплачують як українські, так і закордонні благодійні організації. Зокрема, в грудні нова виплата торкнеться мешканців багатьох областей, а також окремих категорій громадян незалежно від того в якій точці України вони проживають. Мова про допомогу від Запорізького благодійного фонду “За єдність”, який наразі співпрацює з Естонською радою у справах біженців. Людям виплачуватимуть по 2200 гривень на особу. Допомогу може оформити вся сім’я, але виплати нарахують максимум на п’ятьох її членів. Тобто загальна місячна виплата може становити понад 10 000 гривень. Гроші виплачуватимуть від 1 до 3 місяців, залежно від матеріального стану родини та їх рівня життя.

Мова про мешканців кількох областей та окремі категорії громадян

Наразі ця допомога стосується мешканців кількох областей, а саме: Чернігівська, Донецька, Запорізька, Харківська, Луганська, Сумська, Житомирська, Одеська, Черкаська, Київська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська. Якщо ви живете на території однієї з цих областей, або ж туди переїхали тікаючи від війни, то можете пробувати подавати заявку на допомогу.

Крім цього, подати заявку можуть:

Родини, де є особа, яка отримала травми внаслідок бойових дій. Сім’ї, які втратили житло або воно сильно зруйноване. Одинокі батьки з неповнолітніми дітьми. Родини, де є особи з інвалідністю або важкими хворобами, що потребують дорого лікування. Люди, які втратили весь дохід і тимчасово не мають можливості працювати. Малозабезпечені сім’ї.

Допомогу нарахують лише тим, хто наразі перебуває на території України і дійсно потребує підтримки. Кожного заявника ретельно перевіряють та моніторять, задля того, щоб гроші дійсно поступили в потребуючі родини. Щоб оформити допомогу та загалом дізнатися про всі нюанси, телефонуйте за номером: 067-105-28-03. Це колл-центр, який працює щоденно з 09:00 до 19:00.