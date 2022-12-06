Около 10 000 гривен на семью: в декабре для многих украинцев станет доступной новая помощь

Иногда в Украине анонсируют новые выплаты. Их выплачивают как украинские, так и зарубежные благотворительные организации. В частности, в декабре новая выплата коснется жителей многих областей, а также отдельных категорий граждан независимо от того, в какой точке Украины они проживают. Речь идет о помощи от Запорожского благотворительного фонда “За єдність”, который сотрудничает с Эстонским советом по делам беженцев. Людям будут выплачивать по 2200 гривен на человека. Помощь может оформить вся семья, но выплаты начислят максимум на пятерых ее членов. То есть, общая месячная выплата может составлять более 10 000 гривен. Деньги будут выплачивать от 1 до 3 месяцев в зависимости от материального положения семьи и их уровня жизни.

Речь о жителях нескольких областей и отдельных категориях граждан

В настоящее время эта помощь касается жителей нескольких областей, а именно: Черниговской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Сумской, Житомирской, Одесской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской. Если вы живете на территории одной из этих областей, или туда переехали убегая от войны, то можете пробовать подавать заявку на помощь.

Кроме этого, подать заявку могут:

Семьи, где есть лицо, получившее травмы в результате боевых действий. Семьи, лишившиеся жилья или оно сильно разрушено. Одинокие родители с несовершеннолетними детьми. Семьи, где есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями, требующие дорогостоящего лечения. Люди, потерявшие весь доход и временно не имеющие возможности работать. Малообеспеченные семьи.

Помощь начислят только тем, кто сейчас находится на территории Украины и действительно нуждается в поддержке. Каждый заявитель тщательно проверяется и мониторится, чтобы деньги действительно поступили в нуждающиеся семьи. Чтобы оформить помощь и узнать все нюансы, звоните по телефону: 067-105-28-03. Это колл-центр, который работает ежедневно с 09:00 до 19:00.