Эксперты рассказали, будет ли иметь картофель заоблачную цену

В Украине картофель – это очень популярный овощ. Более того, его украинцы любят и добавляют к множеству блюд. Наверное, нет хозяйки, которая не имела бы дома хотя бы несколько картофелин. Огороды и грядки есть не у всех, поэтому многим приходится этот овощ покупать. Благо дефицита на рынке или супермаркетах нет. А вот цена может совсем не радовать. Сейчас она еще достаточно лояльна, но будет ли так и дальше, учитывая безумную инфляцию и рост цен абсолютно на все?

Эксперты говорят, что картофель будет доступен

О возможных ценах на картофель этой зимой рассказал Дмитрий Ткаченко, совладелец СООО “Воля” в Черкасской области. Он говорит, что подорожание возможно только в конце зимы, когда запасы уже будут иссякать. А так, картофель будет стоить не больше 7-10 грн за килограмм.

“По сравнению с другими овощами картофель сейчас относительно недорог. Сейчас идет массовая продажа картофеля теми хозяйствами, которые не имеют собственных мощностей для хранения. Кроме того, много этого овоща насадили хозяйства населения из-за войны. Соответственно, на рынке товара более чем достаточно“, – сказал Ткаченко.



Также цены на картофель могут колебаться в зависимости от погодных условий. Если сильные морозы, то цена картофеля может дорожать.

“До февраля вряд ли произойдет изменение цены на картофель, рост более вероятен в феврале. Импорт нам не грозит, поскольку в Европе был неурожай из-за засухи и высоких температур летом. Мы могли бы экспортировать свои излишки, но есть проблема со снабжением украинского картофеля в ЕС из-за определенных карантинных ограничений“, – сказал специалист.

Будут дорожать другие овощи

Сильно подорожают, а может, частично и исчезнут с прилавков тепличные овощи. Все потому, что очень тяжело обогревать и обслуживать теплицы. Из-за заоблачной цены на электричество, а теперь и его периодического отсутствия, многие фермеры просто заморозили или закрыли бизнес, как минимум до весны. Это означает, что овощи будут в дефиците, а импортные будут стоить очень дорого.