Українцям виплатять мінімум по 900 гривень: в грудні буде лише три дні, щоб подати документи

Будь-яка соціальна допомога на даний момент є дуже доречною. Рівень доходів багатьох громадян різко знизився, або доходи й зовсім зникли. Уряд час від час анонсує різноманітні програми та виплати, щоб підтримати населення. Цього разу кошти можуть отримати ті в кого вдома поселилися переселенці. Мова про внутрішньо переміщених осіб, які мають такий статус. А також про безкоштовне їх розміщення на житловій площі, яка належить заявнику по праву.

Гроші видаватимуть на руки, і є три дні, щоб подати документи

В грудні гроші отримають за листопад. Щоб подати документи, потрібно прийти 1, 2 або 5 грудня у органи соціального захисту населення та оформити виплату. В організацію може прийти лише власник помешкання, але він має мати з собою пакет документів і для себе і для осіб, які в нього живуть.

Стосовно власника житла, то потрібні документи, які підтверджують його особистість, право власності на помешкання, та банківський рахунок в форматі IBAN. Стосовно переселенців, то потрібно їхні особисті документи, довідку про реєстрацію, як ВПО. А також свідоцтва про народження дітей, якщо такі є. Ці документи потрібно мати на кожного поселеного в себе переселенця.

Ще кілька вимог: люди повинні проживати у квартирі чи то будинку повністю безкоштовно. Помешкання не має мати боргів за комунальні платежі. Зауважимо, що до жовтня ця виплата становила 450 гривень на особу, але з початком опалювального сезону зросла до 900 грн.

Переселенців будуть ретельно перевіряти

Наразі виявилось, що багато осіб отримують допомогу, але проживають не за тією адресою, яку вказали при реєстрації. Це вважається незаконним. Спеціальні моніторингові служби слідкуватимуть за цими моментами, щоб уникнути подібних ситуацій.