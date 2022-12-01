Експерти розповіли, чи матиме картопля захмарну ціну

В Україні картопля — це дуже популярний овоч. Ба більше, її українці полюбляють і додають до безлічі страв. Напевно немає господині, яка не мала б дома хоча б кілька картоплин. Городи та грядки є не у всіх, тож багатьом доводиться цей овоч купувати. Благо дефіциту на ринку чи в супермаркетах немає. А от ціна може зовсім не тішити. Зараз вона ще досить лояльна, та чи буде так і надалі, враховуючи шалену інфляцію і ріст цін абсолютно на все?

Експерти кажуть, що картопля буде доступною

Про ймовірні ціни на картоплю цієї зими розповів Дмитро Ткаченко, співвласник СТОВ “Воля” у Черкаській області. Він каже, що подорожчання можливе лише наприкінці зими, коли запаси вже будуть вичерпуватися. А так, картопля коштуватиме не більше 7-10 грн за кілограм.

“Порівняно з іншими овочами картопля зараз відносно недорога. Зараз йде масовий продаж картоплі тими господарствами, які не мають власних потужностей для зберігання. Крім того, багато цього овочу насадили господарства населення через війну. Відповідно, на ринку товару більш, ніж достатньо”, – сказав Ткаченко.

Також, ціни на картоплю можуть коливатися залежно від погодних умов. Якщо будуть сильні морози, то ціна картоплі може дорожчати.

“До лютого навряд чи відбудеться зміна ціни на картоплю, зростання більш ймовірне у лютому. Імпорт нам не загрожує, оскільки в Європі був неврожай через посуху і високі температури влітку. Ми могли б експортувати свої надлишки, але є проблема з постачанням української картоплі в ЄС через певні карантинні обмеження”, – сказав спеціаліст.

Дорожчатимуть інші овочі

Сильно подорожчають, а може частково й зникнуть з прилавків тепличні овочі. Все через те, що дуже важко обігрівати та обслуговувати теплиці. Через захмарну ціну на електрику, а тепер і її періодичну відсутність, багато фермерів просто заморозили або закрили бізнес, як мінімум до весни. Це означає, що овочі будуть в дефіциті, а імпортні коштуватимуть дуже дорого.