Украинцам выплатят минимум по 900 гривен: в декабре будет всего три дня, чтобы подать документы

Любая социальная помощь на данный момент очень кстати. Уровень доходов многих граждан резко снизился, или доходы и вовсе исчезли. Правительство время от времени анонсирует разные программы и выплаты, чтобы поддержать население. На этот раз средства могут получить те, у кого дома поселились переселенцы. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, имеющих такой статус. А также о бесплатном их размещении на жилой площади, принадлежащей заявителю по праву.

Деньги будут выдавать на руки, и есть три дня, чтобы подать документы

В декабре деньги получат за ноябрь. Чтобы подать документы, нужно прийти 1, 2 или 5 декабря в органы социальной защиты и оформить выплату. В организацию может прийти только владелец помещения, но он должен иметь с собой пакет документов и для себя, и для лиц, живущих у него.

Что касается владельца жилья, то нужны документы, подтверждающие его личность, право собственности на квартиру и банковский счет в формате IBAN. Что касается переселенцев, то их личные документы, справку о регистрации, как ВПЛ. А также свидетельства о рождении детей, если таковые есть. Эти документы нужно иметь на каждого поселенного у себя переселенца.



Еще несколько требований: люди должны проживать в квартире или доме полностью бесплатно. Помещение не должно иметь долгов за коммунальные платежи. Заметим, что к октябрю эта выплата составила 450 гривен на человека, но с началом отопительного сезона выросла до 900 грн.

Переселенцев будут тщательно проверять

Оказалось, что многие получают помощь, но проживают не по тому адресу, который указали при регистрации. Это считается незаконным. Специальные мониторинговые службы будут следить за этими моментами во избежание подобных ситуаций.