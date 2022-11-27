Банкоматы Приватбанка массово списывают деньги, но не выдают наличку: в чем причина и что делать

В случае отключения электричества банкоматы прекращают выдавать деньги, даже если уже списали их с карты. Получается, что после возобновления электричества деньги клиента может получить другой человек.

Один из пострадавших написал о такой ситуации на популярном форуме сайте Минфин. Мужчина дважды снимал с карты наличку. Первая операция прошла успешно, а во время второй исчезло электричество. В этот момент банкомат как раз отсчитывал деньги. В итоге 10 тысяч гривен и 100 гривен комиссии оказались заблокированными. При этом карту ему сразу удалось забрать.

Клиент сразу же позвонил на горячую линию банка, там ему пообещали разобраться с ситуацией и связаться с ним на протяжении трех рабочих дней, поскольку нужно провести инкассацию и сверить данные системы. По итогу сотрудники банка ответили на запрос лишь спустя неделю. Однако сообщили, что факт сбоя банкомата не зафиксирован и предложили обращаться в онлайн-поддержку.

Такая ситуация во многих клиентов ПриватБанка. Есть большая вероятность, что деньги после включения электричества банкомат все же выдаст, и их заберет даже случайный прохожий.

Чтобы избежать подобной ситуации, лучше снимайте наличку сразу после включения электричества, так вы существенно снизите такой риск. Или же выбирайте для снятия налички банкоматы, которые работают в отделениях банков. Отметим, что в НБУ предоставили перечень банков по Украине, которые будут работать даже в условиях полного блэкаута. Рекомендуем снимать наличку в банкоматах таких учреждений.

Отметим, что в связи с очередями на банкоматах наличку можно снять в сетевых магазинах, аптеках, отделениях Новой почты. Сообщите кассиру, что вы хотите снять наличку и назовите сумму, деньги спишут с вашей карты, а вам выдадут деньги.