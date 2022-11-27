З 1 грудня в Україні подорожчає одна з комунальних послуг

Найсуттєвіше тарифи на вивезення твердих побутових відходів зростуть до Одеси. Підвищення тарифу пов’язане з підвищенням витрат, оскільки ситуацію пояснює виконком Одеської міської ради.

В Одесі послуги з вивезення твердих побутових відходів надають чотири компанії: “ТВ-Серрус”, “Одесакомунтранс”, “КЛІАР-СІТІ” та “Еко-Ренесанс”.

Як зазначає заступник директора Департаменту міського господарства Віталій Цуркан, з 2018 року тарифи не змінювали та були чи не найнижчими в Україні.

Тепер клієнти “Еко-Ренесанс” платитимуть:

35,49 гривні з урахуванням ПДВ за особу, яка проживає у багатоквартирному житловому будинку;

61,25 за одну особу, яка проживає у приватному секторі, раніше вартість вивезення сміття за місяць становила лише 33 гривні.

Користувачі послугами “КЛІАР-СІТІ” теж платитимуть більше:

33,99 на місяць з однієї особи, при проживанні у багатоквартирному будинку;

58,68 гривні за особу у разі проживання у приватному секторі.

Найближчими днями буде озвучено нові тарифи двох інших компаній. Зміни набудуть чинності з 1 грудня.

Це підвищення цін на послуги з вивезення твердих побутових відходів торкнеться багатьох міст України. У Києві тарифи переглянули ще у серпні, у Чернівцях – з листопада. У середньому доведеться платити на 10 гривень більше за послуги вивезення твердих побутових відходів, при цьому мешканцям приватного сектору доведеться платити майже вдвічі більше. Проте ситуація по містах досить різна, десь навіть не говорили про підвищення цін, в інших вартість зросла вже як кілька місяців.