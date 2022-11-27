Банкомати Приватбанку масово списують гроші, але не видають готівку: у чому причина і що робити

У разі відключення електрики банкомати припиняють видавати гроші, навіть якщо вже списали їх із картки. Виходить, що після відновлення електрики гроші клієнта може отримати інша людина.

Один із постраждалих написав про таку ситуацію на популярному форумі на сайті Мінфін. Чоловік двічі знімав з карти готівку. Перша операція пройшла успішно, а під час другої зникла електрика. У цей момент банкомат відраховував гроші. У результаті 10 тисяч гривень та 100 гривень комісії виявилися заблокованими. При цьому карту йому одразу вдалося забрати.

Клієнт відразу ж зателефонував на гарячу лінію банку, там йому пообіцяли розібратися із ситуацією та зв’язатися з ним протягом трьох робочих днів, оскільки потрібно провести інкасацію та звірити дані системи. За підсумками співробітники банку відповіли на запит лише через тиждень. Проте повідомили, що факт збою банкомата не зафіксовано і запропонували звертатися до онлайн-підтримки.

Така ситуація у багатьох клієнтів ПриватБанку. Є велика ймовірність, що гроші після включення електрики банкомат все ж таки видасть, і їх забере навіть випадковий перехожий.

Щоб уникнути подібної ситуації, краще знімайте готівку відразу після включення електрики, так ви суттєво знизите такий ризик. Або вибирайте для зняття готівки банкомати, які працюють у відділеннях банків. Зазначимо, що в НБУ надали перелік банків по Україні, які працюватимуть навіть в умовах повного блекауту. Рекомендуємо знімати готівку у банкоматах таких установ.

Зазначимо, що у зв’язку із чергами на банкоматах готівку можна зняти у мережевих магазинах, аптеках, відділеннях Нової пошти. Повідомте касиру, що ви хочете зняти готівку та назвіть суму, гроші спишуть із вашої картки, а вам видадуть гроші.