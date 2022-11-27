Стало известно, сколько украинских банков находятся на грани банкротства

Треть украинских банков могут сильно пострадать от экономического кризиса, спровоцированного военной агрессией российской федерации и затяжными блэкаутами.

Сейчас на грани разорения сразу 20 банков из 68 действующих в Украине. Причина в том, что нормальное обслуживание клиентов в условиях отсутствия электричества почти невозможное. К тому это приводит к росту объема неработающих кредитов, поскольку бизнес-клиенты вынуждены сокращать или останавливать работу. По итогу начнутся задержки по кредитам, а рост задолженности негативно отразиться на доходах финансовых учреждений.

Ассоциированный эксперт CASE Украины Евгений Дубогрыз отмечает, что у банков возникнут проблемы с ликвидностью. Они не смогут зарабатывать столько, чтобы покрыть операционные расходы. В системе достаточный уровень ликвидности, но экономисты отмечают, что часть небольших банков могут быть признаны неплатежеспособными и НБУ выведет из с рынка.

Ожидается, что в первой половине 2023 года будут новые банкрутства, с рынка Украины могут вывести до 20 банков.

Это негативно повлияет на банковскую систему, поскольку экономическая стабильность после победы в войне будет под вопросом. Есть большая вероятность, что около 20 финансовых учреждений просто не переживут постоянные атаки российских оккупантов на энергетическую систему Украины. При этом эксперты отмечают, что массового банкротства во что бы то ни стоило нужно избежать, поскольку под ударом оказалась треть всех банков Украины.

Напомним, что русские оккупанты пытаются поставить Украину на колени постоянными ракетными ударами по энергосистеме. Украинские энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электричество, но даже при этом люди вынуждены оставаться в темноте по несколько дней. Все это крайне негативно влияет на бизнес и экономическую стабильность в стране, особенно в условиях войны.