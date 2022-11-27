Стало відомо, скільки українських банків знаходяться на межі банкрутства

Третина українських банків можуть сильно постраждати від економічної кризи, спровокованої військовою агресією російської федерації та затяжними блекаутами.

Нині на межі розорення одразу 20 банків із 68 діючих в Україні. Причина в тому, що обслуговування за відсутності електрики майже неможливе. До того це призводить до зростання обсягу непрацюючих кредитів, оскільки бізнес-клієнти змушені скорочувати чи зупиняти роботу. В результаті почнуться затримки за кредитами та зростання заборгованості негативно вплине на доходи фінансових установ.

Асоційований експерт CASE України Євгеній Дубогриз зазначає, що у банків виникнуть проблеми з ліквідністю. Вони не зможуть заробляти стільки, щоби покрити операційні витрати. У системі достатній рівень ліквідності, але економісти зазначають, що частина невеликих банків може бути визнана неплатоспроможною і НБУ виведе їх з ринку.

Очікується, що у першій половині 2023 року будуть нові банкрутства, з ринку України можуть вивести до 20 банків.

Це негативно вплине на банківську систему, оскільки економічна стабільність після перемоги у війні буде під сумнівом. Існує велика ймовірність, що близько 20 фінансових установ просто не переживуть постійні атаки російських окупантів на енергетичну систему України. При цьому експерти зазначають, що масового банкрутства будь-що варто уникнути, оскільки під ударом опинилася третина всіх банків України.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються поставити Україну на коліна постійними ракетними ударами по енергосистемі. Українські енергетики роблять все можливе, щоб повернути електрику, але навіть при цьому люди змушені залишатися у темряві по кілька днів. Все це дуже негативно впливає на бізнес та економічну стабільність у країні, особливо в умовах війни.