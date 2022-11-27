Цены на гречку пересчитали: сколько теперь стоит килограмм крупы

В Украине существенно снизились цены на гречку. Средняя цена гречки в октябре составляла 80,78 грн за кг, по состоянию на конец ноября стоимость снизилась на 4,41 гривны, и составляет 76,37 грн за кг.

Ниже наводим цены за килограмм гречки в популярных супермаркетах в Украине:

71,9 гривны в Metro;

67,3 гривны в Auchan;

89,9 гривны в Varus.

Цена на гречку постепенно снижается уже 3 месяца подряд. Впервые сдешевление популярной крупы отмечалось в сентябре, тогда по сравнению с августом текущего года цена упала на четыре с половиной гривны, с 92,73 до 87,94 гривны. Далее гречка падает в цене ежемесячно:

за октябрь цена упала сразу на чуть более чем семь гривен, с 87,94 до 80,78 гривны за килограмм;

в ноябре цена снизилась почти на четыре гривны, с 80,78 до 77,08 гривны. Это состоянием на первое ноября, сейчас цена упала еще примерно на гривну.

Также сейчас отмечается стабилизация цен на куриные яйца. Более того, стоимость даже снижается, хоть не так быстро как того хотелось бы. Сейчас десяток куриных яиц можно купить менее чем по 60 гривен за десяток. При этом средняя цена десятка яиц составляет 76 гривен, и это при том, что в первые дни ноября их стоимость превышала 80 гривен за десяток.

Также сейчас отмечается подорожание овощей и фруктов, за исключением цитрусовых, бананов и гранатов. В то же время огурцы, помидоры, картофель, лук и капуста растут в цене. Однако такое явление никак не связано с военными действиями, повышение цен на овощи традиционное и связано с сезоном.