Ціни на гречку перерахували: скільки тепер коштує кілограм круп

В Україні суттєво знизилися ціни на гречку. Середня ціна гречки у жовтні становила 80,78 грн за кг, станом на кінець листопада вартість знизилася на 4,41 гривні та становить 76,37 грн за кг.

Нижче наводимо ціни за кілограм гречки в популярних супермаркетах України:

71,9 гривні у Metro;

67,3 гривні в Auchan;

89,9 гривні у Varus.

Ціна на гречку поступово знижується вже 3 місяці поспіль. Вперше здешевлення популярної крупи відзначалося у вересні, тоді порівняно із серпнем поточного року ціна впала на чотири з половиною гривні, з 92,73 до 87,94 гривні. Далі гречка падає в ціні щомісяця:

за жовтень ціна впала відразу трохи більше ніж на сім гривень, з 87,94 до 80,78 гривні за кілограм;

у листопаді ціна знизилася майже на чотири гривні, з 80,78 до 77,08 гривні. Це станом на 1 листопада, зараз ціна впала ще приблизно на гривню.

Також зараз відзначається стабілізація цін на курячі яйця. Більше того, вартість навіть знижується, хоч не так швидко, як того хотілося б. Наразі десяток курячих яєць можна купити менш ніж по 60 гривень за десяток. При цьому середня ціна десятка яєць становить 76 гривень, і це при тому, що у перші дні листопада їхня вартість перевищувала 80 гривень за десяток.

Також зараз відзначається подорожчання овочів та фруктів, за винятком цитрусових, бананів та гранатів. У той же час огірки, помідори, картопля, цибуля та капуста ростуть у ціні. Однак таке явище ніяк не пов’язане з військовими діями, підвищення цін на овочі традиційне та пов’язане із сезоном.