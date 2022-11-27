“Киевстар” меняет стоимость тарифов: платить придется гораздо больше

Абоненты Киевстар и так постоянно жалуются, что стоимость тарифов достаточно высока, однако вскоре она станет еще выше. Компания уже сообщила об изменении цен абсолютно на все тарифные планы. Кому-то за дополнительные деньги добавят каких-нибудь бонусов, тогда как другим абсолютно ничего. Просто повысят цену.

Платить больше придется всем

Сейчас у “Киевстара” сразу несколько популярных тарифов. И вот как изменятся их цены:

Те, кто сейчас пользуется тарифом за который платит 135 грн, а таких абонентов наверняка больше всего, будет платить по 150 грн. Обновления начнут действовать уже с 25 ноября, то есть последующее пополнение мобильного у многих украинцев обойдется дороже. К слову, условия тарифного плана останутся совершенно неизменными. Абонентам не добавляют ни гигабайт для Интернета, ни дополнительные минуты. С 7 декабря подорожает стоимость тарифов “Безлим в соцсетях”, “Общение без границ”, “Киевстар Комфорт 2018” и ряда других пакетов. Но здесь вместе с более высокой ценой абоненты получат еще и дополнительные бонусы. В частности, 100 минут для звонков на другие сети или 5 Гб мобильного интернета. С 18 ноября некоторые изменения коснутся и тех, у кого тариф Простой и Киевстар Онлайн. А еще с 18 ноября все владельцы тарифа Ваш выбор за который они платят 175 грн в месяц больше не смогут подключить домашний интернет. Но в данном случае речь идет только о новых абонентах. Те, кто уже имеет подключенную услугу, продолжат ею пользоваться.

В настоящее время мобильная связь по всей Украине очень нестабильна

Из-за ракетных обстрелов, мобильной связи и интернета в некоторых населенных пунктах, а особенно селах, совсем отсутствует. Не лучше ситуация и в городах. Враг изрядно уничтожил критическую инфраструктуру. Самая проблемная в плане связи Одесская область.