“Київстар” змінює вартість тарифів: платити доведеться набагато більше

Абоненти “Київстар” і так постійно скаржаться, що вартість тарифів доволі висока, однак незабаром вона стане ще вищою. Компанія вже повідомила про зміну цін абсолютно на всі тарифні плани. Комусь за додаткові гроші додадуть якихось бонусів, тоді як іншим абсолютно нічого. Просто підвищать ціну.

Платити більше доведеться всім

Наразі “Київстар” має одразу кілька популярних тарифів. І от як зміняться їхні ціни:

Ті хто наразі користується тарифом за який платить 135 грн, а таких абонентів напевно найбільше, платитиме по 150 грн. Оновлення почнуть діяти вже з 25 листопада, тобто наступне поповнення мобільного у багатьох українців обійдеться дорожче. До слова, умови тарифного плану залишаться зовсім незмінними. Абонентам не добавлять ні гігабайтів для Інтернету, ні додаткових хвилин. З 7 грудня подорожчає вартість тарифів “Безлім в соцмережах”, “Спілкування без кордонів”, “Київстар Комфорт 2018” та ряду інших пакетів. Але тут разом з вищою ціною абоненти отримають ще й додаткові бонуси. А саме, 100 хвилин для дзвінків на інші мережі або 5 Гб мобільного інтернету. З 18 листопада деякі зміни торкнуться й тих у кого тариф “Простий” та “Київстар Онлайн”. А ще з 18 листопада всі власники тарифу “Ваш вибір” за який вони платять 175 грн на місяць більше не зможуть підключити домашній інтернет. Але у даному випадку мова лише про нових абонентів. Ті які вже мають підключену цю послугу, продовжать нею користуватися.

Наразі мобільний зв’язок по всій Україні дуже нестабільний

Через ракетні обстріли, мобільний зв’язок та інтернет в деяких населених пунктах, а особливо селах, зовсім відсутній. Не краща ситуація і в містах. Ворог неабияк понищив критичну інфраструктуру. Найпроблемнішою у плані зв’язку є Одеська область.