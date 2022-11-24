Украинцы теряют тысячи гривен из-за сбоя банкоматов ПриватБанка: что происходит

Клиенты ПриватБанка начали жаловаться на проблемы с банкоматами. При выключении света они прекращают выдачу наличных, даже если уже списали их с карты. Таким образом, после возобновления питания деньги клиента может получить совсем другой человек.

Комментарии, в которых клиенты государственного банка рассказывают о выключении банкомата в самый «ответственный момент», уже наводнили профильный форум сайта «Минфин». Один из пострадавших написал, что дважды снимал с карты разные суммы наличных. Первая операция прошла успешно, а во время второй исчезло питание. В этот момент деньги с карты клиента уже сняли и банкомат как раз отсчитывал наличные.

В результате мужчина потерял 10 тыс. грн и еще 100 грн комиссии. Саму карту ему, к счастью, удалось забрать. Гражданин сразу же позвонил по телефону в службу поддержки ПриватБанка, где ему пообещали разобраться с этой ситуацией за 3 дня. Ведь нужно было провести инкассацию банкомата и сверить данные системы с количеством находящихся в нем наличных.

Но, несмотря на данное обещание, работники банка связались с пострадавшим клиентом только через неделю. Ему сообщили, что факт сбоя банкомата не подтвердился и предложили обратиться на линию 3700 или в онлайн-поддержку в случае несогласия с решением банка.

Пользователи форума «Минфин» также предположили, что их деньги после включения банкомата мог получить даже обычный прохожий. Ведь в большинстве случаев в момент отключения света наличные уже находились в механизме выдачи. Так что клиент, подошедший к банкомату сразу после его включения или даже случайный человек, находившийся рядом, могли беспрепятственно забрать чужие деньги.

В самом же банке на многочисленные жалобы клиентов ответили, что рассмотрят каждый случай и сконтактируют с пострадавшими для решения вопроса.