За что могут лишить субсидии: названы семь причин

В этом году в Украине гораздо больше домохозяйств претендует на субсидию. Люди потеряли работу, потеряли доход или же он критически уменьшился. Правительство пообещало помочь каждому действительно нуждающемуся. Средний размер субсидии, которую будут начислять всем, кто начнет подавать заявки, составит 1800 гривен. Но, как оказалось, субсидию можно не только получить, но и потерять. Названы семь причин по которым субсидию могут отменить и тогда придется платить за коммунальные услуги в полном объеме.

7 причин из-за которых отнимают субсидии

Изменение состава семьи. Например, родился ребенок, кто-то умер, зарегистрировался и начал проживать новый родственник. Поменялся социальный статус одного из членов семьи. К примеру, выход на пенсию. Выход на работу или смена работы в результате чего лицо получает другую зарплату. Изменен статус семьи. Например, развод или женитьба. Изменен список получения жилищно-коммунальных услуг или условия их предоставления. Изменен список расходов на содержание многоквартирного дома. Смена поставщика коммунальных услуг. Например, если вы сменили своего поставщика газа на Нафтогаз, то нужно сообщить об этом и предоставить в органы соцзащиты новый лицевой счет для начисления субсидии. Резкий рост доходов у одного из членов семьи, в результате чего право на субсидию домохозяйство теряет.

Все эти пункты нужно немедленно сообщить в соответствующие организации.

За коммуналку вероятно придется платить больше

Некоторые нардепы считают, что украинцы платят недопустимо мало за коммунальные услуги. В настоящее время тарифы заморожены. Цены на электроэнергию не будут увеличиваться до апреля, то есть до конца отопительного сезона. А цены на газ и воду до конца военного положения и еще 6 месяцев после его завершения. Что касается электроэнергии, то ее стоимость, вероятно, с апреля начнет расти. А как быть с газом пока не решили. Есть мнения, что начнут повышение тарифов для предпринимателей, а затем постепенно перейдут и к остальному населению.