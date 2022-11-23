За що можуть позбавити субсидії: названо аж сім причин

Цьогоріч в Україні значно більше домогосподарств претендує на субсидію. Люди втратили роботу, втратили дохід або ж він критично зменшився. Уряд пообіцяв допомогти кожному хто дійсно цього потребує. Середній розмір субсидії, яку будуть нараховувати всім хто почне подавати заявки, становитиме 1800 гривень. Але, як виявилося, субсидію можна не лише отримати, а й втратити. Названо аж сім причин через які субсидію можуть відмінити і тоді доведеться платити за комунальні послуги у повному обсязі.

7 причин через які позбавляють субсидії

Зміна складу сім’ї. Наприклад, народилася дитина, хтось помер, чи зареєструвався і почав проживати новий родич. Змінився соціальний статус одного з членів родини. Наприклад, вихід на пенсію. Вихід на роботу, або зміна роботи внаслідок чого особа отримує іншу зарплату. Змінено статус сім’ї. Наприклад, розлучення або одруження. Змінено перелік отримання житлово-комунальних послуг або умови їх надання. Змінено перелік витрат на утримання багатоквартирного будинку. Зміна постачальника комунальних послуг. Наприклад, якщо ви змінили свого постачальника газу на “Нафтогаз”, то потрібно повідомити про це і надати у органи соцзахисту новий особовий рахунок для нарахування субсидії. Різке зростання доходів в одного з членів родини, через що право на субсидію домогосподарство втрачає.

Про всі ці пункти потрібно негайно повідомити у відповідні організації.

За комуналку ймовірно доведеться платити більше

Дехто з нардепів вважає, що українці платять неприпустимо мало за комунальні послуги. Наразі тарифи заморожено. Ціни на електроенергію не збільшуватимуться до квітня, тобто до кінця опалювального сезону. А ціни на газ та воду до кінця воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення. Стосовно електроенергії, то її вартість ймовірно з квітня почне рости. А от як бути з газом поки не вирішили. Є думки, що почнуть підвищення тарифів для підприємців, а потім поступово перейдуть й до решти населення.