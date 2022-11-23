ПриватБанк блокує картки після того, як клієнт знімає готівку: що відбувається?

ПриватБанк один з найбільших в Україні. На його рахунку найбільше число клієнтів можливо саме тому й скандалів та негативних ситуацій навколо установи постійно вистачає. Ось і ще одна, котрою поділився на сайті Мінфіну клієнт банку. Чоловік має рахунок в Приваті вже більше 15 років і за цей час жодних інцидентів не було. Але днями клієнт виявив, що його картка заблокована. Як це трапилося?

Все відбулося після зняття готівки закордоном

Під час війни безліч українців виїхало закордон і дуже багато з них користуються там своїми українськими картками. Це можливо, але як виявляється доволі небезпечно.

“Ну, що ж “улюблений” ПриватБанк, ти в черговий раз пробив дно…15 років ми були разом, але, напевно прийшов час прощатися. Чуєш, Приват, ти був в топі 10 років тому, але зараз не твій час. Банк взяв і заблокував мою картку з якої я зняв гроші перебуваючи закордоном. Зняття було ще два тижні тому (це було друге зняття готівки за 15 років)”, — написав клієнт.

В Приватбанку відповіли, що так вони борються з шахраями. Що система виявила підозрілі дії пов’язані з цим рахунком, тому й заблокувала його. Щоб відновити картку потрібно пройти верифікацію.

Ідентична ситуація трапилася днями ще з однією клієнткою

Схожою історією поділилася ще одна клієнтка, яка теж перебуває закордоном. Але в неї ситуація ще гірша. Їй заблокували картку після зняття готівки, на котрій ще залишилися власні кошти. В потерпілої дитина з інвалідністю, тож ці гроші їй дуже потрібні. Банк, як і в першому випадку простить жінку пройти верифікацію, але з іншої країни це зробити не вдається.

Тож на замітку українцям, які на даний момент в інших країнах. Користуйтесь “приватбанківськими” картками обережно.