В декабре украинцам придут дополнительные деньги к пенсионным выплатам: детали

В декабре украинцы могут ожидать еще одно повышение пенсий. Оно будет последним в этом году, и даже не в этом, но и в следующем. Все потому, что Правительство заморозило размер социальных выплат на весь 2023 год. Декабрьское повышение связано с ростом прожиточного минимума. Он вырастет на несколько десятков гривен, а вместе с ним вырастут минимальная и максимальная пенсии. Первая станет больше на 66 гривен, а вторая на 660. Соответственно минимальная пенсия со следующего месяца составит 2093 гривны.

Вырастут выплаты и для тех, кому за 70

Также, с первого декабря вырастет минимальная пенсия для всех кому более 70 лет. Минималка для таких лиц будет составлять 2500 гривен, но только при условии, что лицо будет иметь весь необходимый страховой стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Кроме этого возрастут выплаты и тех, кто потерял кормильца, имеют инвалидность, являются участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Правда, точную сумму доплаты в данном случае определить невозможно, ведь ее будут начислять каждому в индивидуальном порядке.

Освобожденным из оккупации будут выплачивать пенсию за несколько месяцев сразу

К слову, уже начали выплачивать пенсию освобожденным жителям Харьковской, Херсонской и других областей. Люди могут получить сразу всю сумму, накопленную за несколько последних месяцев. Кроме этого, гражданам выдают социальную помощь в размере 2200 гривен на человека от государства, и 1200 гривен на человека от Красного Креста. Чтобы получить деньги, нужно явиться с личными документами в мобильный пункт Укрпочты или стационарное отделение, если такое уже возобновило свою работу. В Херсонской области некоторые стационарные отделения уже понемногу возвращаются к привычной деятельности.