Вже з 1-го січня: дехто з українців платитиме високі податки та ще й наперед

З 1 січня 2023 року вступить в дію законопроєкт щодо додаткового оподаткування для власників пункту обміну валют. Відповідний законопроєкт вже підписано Президентом України Володимиром Зеленським. Починаючи з Нового року, кожен обмінний пункт має сплачувати у казну аванс за наступний місяць роботи. Розмір авансу розраховуватиметься індивідуально, але якщо пункт обміну валют знаходиться у місті де кількість населення вища ніж 50 000 осіб, то сума авансу не може бути нижчою ніж три мінімальні зарплати. Тобто власники таких обмінників платитимуть щомісячно майже по 20 000 гривень незалежно від того, що вони зароблять. Також, вони змушені будуть сплачувати й усі інші податки, які платили до 1 січня.

Авансові внески розраховуватимуть за спеціальними коефіцієнтами

Як зазначалось вище, якщо у населеному пункті більше 50 000 осіб, обмінник має сплатити три мінімальні зарплати. Якщо менше 50 000 осіб, то одну зарплату. Також у законі йдеться й про певні коефіцієнти. Протягом 2023 року ці авансові внески можна буде сплачувати за знижувальними коефіцієнтами. З січня до липня за коефіцієнтом 0,33%, а наступних пів року за коефіцієнтом 0,66%.

Багато обмінників ймовірно припинять свою діяльність

Такий тиск з боку Уряду призведе до того, що безліч пунктів обміну просто припинять свою діяльність. Вона стане нерентабельною. Залишаться лише масштабні компанії, які мають багато пунктів, та займають лідируючі позиції на ринку. Крім додаткового податкового навантаження, обмінникам заборонили будь-яким чином рекламувати свої послуги, зобов’язали встановити у відділеннях камери відеоспостереження, та найняти на роботу охоронців. А ще заборонили показувати курс валют на табло. Останній пункт вже давно діє по всій Україні. У найближчому майбутньому обмінники повинні ще переглянути ціни на валюту. Тобто, курс, який встановлюють фінансові компанії має бути максимально наближеним до офіційного.