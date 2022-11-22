В грудні українцям прийдуть додаткові гроші до пенсійних виплат: деталі

В грудні українці можуть очікувати на ще одне підвищення пенсій. Воно буде останнім в цьому році, і навіть не в цьому, а й у наступному також. Все через те, що Уряд заморозив розмір соціальних виплат на весь 2023 рік. Грудневе підвищення пов’язане з ростом прожиткового мінімуму. Він зросте на кілька десятків гривень, а разом з ним зросте й мінімальна та максимальна пенсії. Перша стане більшою на 66 гривень, а друга на 660. Відповідно мінімальна пенсія з наступного місяця становитиме 2 093 гривні.

Зростуть виплати й для тих кому за 70

Також, з першого грудня зросте мінімальна пенсія для всіх кому більше 70 років. Мінімалка для таких осіб становитиме 2500 гривень, але лише за умови, що особа матиме весь необхідний страховий стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Крім цього зростуть виплати й тих осіб, які втратили годувальника, мають інвалідність, є учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та інші. Щоправда точну суму доплати в даному випадку визначити неможливо, адже її нараховуватимуть кожному в індивідуальному порядку.

Звільненим з окупації виплачуватимуть пенсію за кілька місяців відразу

До слова, вже почали виплачувати пенсію звільненим мешканцям Харківської, Херсонської та інших областей. Люди можуть отримати одразу всю суму накопичену за кілька останніх місяців. Крім цього, громадянам видають соціальну допомогу у розмірі 2200 гривень на особу від держави, та 1200 гривень на особу від Червоного Хреста. Щоб отримати гроші, потрібно з’явитися з особистими документами у мобільний пункт Укрпошти, або стаціонарне відділення, якщо таке вже відновило свою роботу. На Херсонщині деякі стаціонарні відділення вже потроху повертаються до звичної діяльності.